Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (Симитли)

Септември (Симитли) загуби от Оборище

  • 27 сеп 2026 | 09:22
  • 405
  • 0
Септември (Симитли) загуби от Оборище

Септември (Симитли) отстъпи с 1:3 на лидера в Югозападната Трета лдига Оборище (Панагюрище) в мач от деветия кръг на шампионата.

Гостите откриха резултата в 15-ата минута, когато след далечен изстрел на Майкъл Ратгелов топката попадна във вратата на домакините за 0:1. Само няколко минути по-късно Септември успя да възстанови равенството.

Точен за домакините бе младият Валентин Илиев.В 55-ата минута Оборище отново излезе напред в резултата. След атака по десния фланг Владислав Иванов се разписа за 1:2.

В заключителната част на срещата, около 75-ата минута, Септември създаде няколко добри възможности за изравняване, но не успя да ги реализира. При една от контраатаките си гостите стигнаха до трети гол чрез Кристиан Белмустаков, който оформи крайното 1:3.

В следващия кръг Септември (Симитли) ще гостува на Струмска слава (Радомир).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Свиленград с първа загуба през сезона

Свиленград с първа загуба през сезона

  • 27 сеп 2026 | 04:20
  • 1466
  • 0
Първа победа за Аксаково

Първа победа за Аксаково

  • 26 сеп 2026 | 23:22
  • 1029
  • 0
Дубълът на Фратрия с минимална победа в нервен двубой

Дубълът на Фратрия с минимална победа в нервен двубой

  • 26 сеп 2026 | 23:15
  • 903
  • 1
Септември (Драгоево) и Бенковски завършиха наравно

Септември (Драгоево) и Бенковски завършиха наравно

  • 26 сеп 2026 | 23:05
  • 862
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) удари дубъла на Етър

Янтра (Полски Тръмбеш) удари дубъла на Етър

  • 26 сеп 2026 | 22:57
  • 1011
  • 1
Хикс в Берковица

Хикс в Берковица

  • 26 сеп 2026 | 22:51
  • 1245
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 154433
  • 1256
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 31118
  • 398
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 25487
  • 78
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

  • 27 сеп 2026 | 00:10
  • 41417
  • 35
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

  • 26 сеп 2026 | 23:40
  • 54522
  • 346
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 6553
  • 0