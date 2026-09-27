Септември (Симитли) загуби от Оборище

Септември (Симитли) отстъпи с 1:3 на лидера в Югозападната Трета лдига Оборище (Панагюрище) в мач от деветия кръг на шампионата.

Гостите откриха резултата в 15-ата минута, когато след далечен изстрел на Майкъл Ратгелов топката попадна във вратата на домакините за 0:1. Само няколко минути по-късно Септември успя да възстанови равенството.

Точен за домакините бе младият Валентин Илиев.В 55-ата минута Оборище отново излезе напред в резултата. След атака по десния фланг Владислав Иванов се разписа за 1:2.

В заключителната част на срещата, около 75-ата минута, Септември създаде няколко добри възможности за изравняване, но не успя да ги реализира. При една от контраатаките си гостите стигнаха до трети гол чрез Кристиан Белмустаков, който оформи крайното 1:3.

В следващия кръг Септември (Симитли) ще гостува на Струмска слава (Радомир).

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