Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Хасково

Живко Желев: Доволни сме и чакаме следващия противник

  • 27 сеп 2026 | 09:50
  • 430
  • 0
Живко Желев: Доволни сме и чакаме следващия противник

Старши треньорът на ОФК Хасково Живко Желев определи успеха над Атлетик (Куклен) с 2:0 за заслужен и остана доволен от представянето на тима си през първата част.

„Постигнахме заслужена победа. Не съм доволен от това, че през второто полувреме се поотпуснахме вместо да се забавляваме до края на мача. Иначе от първото съм доволен. Добре играха момчетата. Вкарахме два хубава гола на Христо Бойков. Влади Узунов изпусна дузпа, но на всеки се случва. Важното е, че победихме и запазихме суха мрежа. Доволни сме и чакаме следващия противник.“, каза Желев след двубоя.

Това беше трета поредна победа за „червените“ в шампионата. Те почиват в следващия кръг заради ангажиментите на съперника им за Купата на България.

„Трябва да се постараем да продължим добрата серия. В хубав ритъм сме.“, добави Живко Желев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Свиленград с първа загуба през сезона

Свиленград с първа загуба през сезона

  • 27 сеп 2026 | 04:20
  • 1469
  • 0
Първа победа за Аксаково

Първа победа за Аксаково

  • 26 сеп 2026 | 23:22
  • 1031
  • 0
Дубълът на Фратрия с минимална победа в нервен двубой

Дубълът на Фратрия с минимална победа в нервен двубой

  • 26 сеп 2026 | 23:15
  • 903
  • 1
Септември (Драгоево) и Бенковски завършиха наравно

Септември (Драгоево) и Бенковски завършиха наравно

  • 26 сеп 2026 | 23:05
  • 862
  • 0
Янтра (Полски Тръмбеш) удари дубъла на Етър

Янтра (Полски Тръмбеш) удари дубъла на Етър

  • 26 сеп 2026 | 22:57
  • 1011
  • 1
Хикс в Берковица

Хикс в Берковица

  • 26 сеп 2026 | 22:51
  • 1245
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

Кошмарен старт и историческо поражение за България в Лига на нациите

  • 26 сеп 2026 | 20:55
  • 154474
  • 1256
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 31152
  • 398
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 25510
  • 78
Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

Полша защити европейската си титла след здрава битка срещу Франция

  • 27 сеп 2026 | 00:10
  • 41469
  • 35
Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

Англия тества сериозно възможностите на световния шампион, но Испания си тръгна с победа от "Уембли"

  • 26 сеп 2026 | 23:40
  • 54582
  • 346
Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват втория кръг в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 07:52
  • 6589
  • 0