Живко Желев: Доволни сме и чакаме следващия противник

Старши треньорът на ОФК Хасково Живко Желев определи успеха над Атлетик (Куклен) с 2:0 за заслужен и остана доволен от представянето на тима си през първата част.

„Постигнахме заслужена победа. Не съм доволен от това, че през второто полувреме се поотпуснахме вместо да се забавляваме до края на мача. Иначе от първото съм доволен. Добре играха момчетата. Вкарахме два хубава гола на Христо Бойков. Влади Узунов изпусна дузпа, но на всеки се случва. Важното е, че победихме и запазихме суха мрежа. Доволни сме и чакаме следващия противник.“, каза Желев след двубоя.

Това беше трета поредна победа за „червените“ в шампионата. Те почиват в следващия кръг заради ангажиментите на съперника им за Купата на България.

„Трябва да се постараем да продължим добрата серия. В хубав ритъм сме.“, добави Живко Желев.

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