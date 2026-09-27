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Танчо Калпаков: Ще влезем с настроение в мача за купата

  • 27 сеп 2026 | 10:27
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Танчо Калпаков: Ще влезем с настроение в мача за купата

Старши треньорът на ФК Крумовград Танчо Калпаков коментира днешната победа на тима с 2:0 като гост на Гигант (Съединение).

Крумовград победи и в Съединение
Крумовград победи и в Съединение

„През второто полувреме бяхме подложени на сериозен натиск. Трябваше да правим рокади и да се включат по-високи играчи отзад, защото допуснахме съперника много близо до нашата врата и последваха доста центрирания. Към 80-ата минута те получиха дузпа, която нашият вратар спаси, което беше ключово, защото щяха да ни подложат на още по-сериозен натиск“, каза Калпаков.

Двата гола за победителите паднаха през първата част.

„Засега това е най-стойностният отбор срещу който сме играли.  Може би поотпаднахме физически. Наложи ни се да играем малко повече срещу топката. Но момчетата се справиха, изпълниха задачите си в мача. Свършихме си бързо работата през първото полувреме. През второто имахме ситуации, които можехме да отбележим и да си спестим малко тичане, но е важното, че побеждаваме и ще влезем с настроение в мача за купата“, добави Танчо Калпаков.

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