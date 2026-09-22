От Шалке намериха любопитен начин да се заядат с големия си съперник

Отборът на Шалке 04 реши да се пошегува със своите големи съперници от Борусия (Дортмунд). След нулевото равенство с Елверсберг, на екрана на стадион „Фелтинс-Арена“ беше показано временното класиране в Бундеслигата. Името на Борусия, който е лидер с четири победи от четири мача, беше изписано със значително по-малък шрифт в сравнение с останалите отбори.

Шалке и Борусия са съперници в Рурското дерби, а между феновете на двата клуба съществува дългогодишно и ожесточено съперничество.

Foi assim que o Schalke 04 exibiu o nome do Borussia Dortmund no topo da tabela da Bundesliga no telão da VELTINS-Arena. 😂

pic.twitter.com/x71tQUB5m4 — Bundesliga Insider (@BundesInsider) September 21, 2026

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Снимки: Imago