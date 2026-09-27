Пламен Крумов: Трудна и заслужена победа за нашия отбор

Старши треньорът на Рилски спортист (Самоков) Пламен Крумов остана доволен от успеха на своя тим над Пирин (Благоевград), с който продължи победната серия.

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„Трудна и заслужена победа за нашия отбор. Поздравявам момчетата и публиката, която беше дошла да ни подкрепи“, каза Крумов след победата.

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„Имахме тотален контрол над събитията през целия двубой. Единственото, което не ми хареса беше, че не успяхме да си реализираме положенията, защото мачът щеше да се отвори евентуално, ако бяхме вкарали втори гол и да имаме повече възможности. Много ситуации щяхме да ги изиграем с по-голямо самочувствие и по-уверени. Така, както алармирахме с колеги през седмицата, изключително важен мач. Бяхме сигурни, че ще бъде много труден, но постигнахме абсолютно заслужена победа. Радваме се, че продължихме серията от победи”, добави наставникът на Рилецо.

През следващата седмица тимът има по-различен ангажимент, насочвайки силите си към турнира за Купата на България.

„Най-важното е момчетата да се възстановят. Ще почиват два дни напълно заслужено, след което започваме подготовка за Загорец (Нова Загора) във вторник. Отиваме с пълно бойно снаряжение и ще подходим абсолютно сериозно към този мач“, завърши Пламен Крумов.

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