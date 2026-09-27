Ейре записа свой защитник като вратар заради бойкот за мача с Израел

Защитникът на националния отбор на Ейре Джими Дън бе включен като един от двамата резервни вратари в състава за мача от Лигата на нациите срещу Израел тази вечер в Дебрецен, Унгария.

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Промяната в ролята на Дън се налага, след като Гавин Базуну се оттегли от тима за предстоящата среща заради войната на Израел в Газа, пише агенция „Ройтерс“. Ирландците проведоха продължителни дискусии относно евентуален колективен бойкот на мача срещу израелците, като в крайна сметка мнозинството футболисти гласуваха „за“ изиграването му. Правилата на УЕФА изискват отборите да регистрират трима вратари за мачовете от Лигата на нациите.

QPR defender Jimmy Dunne has been registered as a goalkeeper in the Ireland squad for tonight’s game with Israel after the withdrawal of Gavin Bazunu. Rules dictate you need three registered keepers in the squad. pic.twitter.com/9Y0gSDcEQh — Daniel McDonnell (@McDonnellDan) September 27, 2026

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Снимки: Gettyimages