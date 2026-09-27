Ейре записа свой защитник като вратар заради бойкот за мача с Израел

Защитникът на националния отбор на Ейре Джими Дън бе включен като един от двамата резервни вратари в състава за мача от Лигата на нациите срещу Израел тази вечер в Дебрецен, Унгария.
Гласуване между футболистите реши съдбата на Израел - Ейре
Промяната в ролята на Дън се налага, след като Гавин Базуну се оттегли от тима за предстоящата среща заради войната на Израел в Газа, пише агенция „Ройтерс“. Ирландците проведоха продължителни дискусии относно евентуален колективен бойкот на мача срещу израелците, като в крайна сметка мнозинството футболисти гласуваха „за“ изиграването му. Правилата на УЕФА изискват отборите да регистрират трима вратари за мачовете от Лигата на нациите.
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