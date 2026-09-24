Червен картон, показан от Кабаков, помогна на Австрия да пречупи Израел

Австрия стартира с победа участието си в Лигата на нациите. В двубой от група 3 на Лига "B" отборът на Ралф Рангник се наложи с 3:1 над Израел. Успехът дойде в последните минути с голове на Филип Мвене и Саша Калайджич, а гостите играха с човек по-малко от 56-ата минута, когато Сайед Абу Фархи получи червен картон секунди, след като отбеляза изравнително попадение.

Рефер на двубоя беше Георги Кабаков. Той не се поколеба да вдигне втори жълт картон на Абу Фархи заради начина, по който отпразнува гола си. Новото попълнение на Макаби (Тел Авив) беше декориран в жълто в 52-рата минута, а в 55-ата се разписа за 1:1. Той взе флагчето за корнер и направи движение наподобяващо удар с билярдна щека и стрелба с пушка. Това накара Кабаков да му вдигне още един картон и да остави Израел в намален състав.

Israel are down to ten men in Austria.



Sayed Abu Farchi was given a second yellow card for this celebration after scoring the equaliser.pic.twitter.com/1RvIcILrv7 — Balls.ie (@ballsdotie) September 24, 2026

За Рангник това беше мач номер 50 начело на Австрия. Домакините започнаха силно, но постепенно натискът им отслабна и гостите спокойно отбиваха атките към вратата на Даниел Перец. В 33-тата минута стражът на Израел отрази опасен удар на Щефан Пош с глава, а малко по-късно излезлият с капитанската лента Михаел Грегорич се контузи и вместо него на терена се появи Калайджич.

В 40-ата минута именно Калайджич беше фаулиран от доскорошния защитник на Лудогорец Идан Нахмиас и Кабаков посочи бялата точка. Зад топката застана Романо Шмид и откри в полза на Австрия.

Израел стартира второто полувреме в Линц с ясното желание бързо да изравни. Усилията на гостите дадоха резултат в 55-ата минута, когато австрийската защита не можа да изчисти топката след центриране от корнер и Абу Фархи я насочи в мрежата с глава. Необмислената постъпка на нападателя след гола обаче го прати преждевременно в съблекалните.

Последва мощен натиск на Австрия и сериозен пропуск на Калайджич. Паул Ванер също не успя да върне аванса на Бундестима, а гостите все по-често прибягваха до нарушения. В последния четвърт час Рангник пусна Кристоф Ланг, Саша Хорват и Карни Чуквуемека в опит отборът му да стигне до победата.

В 90-ата минута Ванер центрира на далечната греда към Филип Мвене и той вкара така чакания втори гол за Австрия. В самия край на срещата Саша Калайджич сложи точка на спора след пас на Ланг.

Следващият мач на австрийците е домакинство на Косово във Виена, а Израел ще играе срещу Ейре на неутрален терен в Дебрецен.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago