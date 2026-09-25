Косово с бойка победа над Ейре в Прищина

Отборът на Косово стигна до волева победа с минималното 1:0 в домакинството си на Ейре от първия кръг на новото издание на Лигата на нациите. Единственото попадение в срещата отбеляза Ведат Муричи в 83-тата минута на сблъсъка и прати тима си на второто място във временното класиране.



След един кръг лидер в трета група на втора дивизия е съставът на Австрия, който води само заради головата си разлика, след като тази вечер стигна до 3:1 у дома срещу тима на Израел.



СНИМКА: Kosovo Football// TWITTER

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google