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Косово с бойка победа над Ейре в Прищина

  • 25 сеп 2026 | 00:49
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Косово с бойка победа над Ейре в Прищина

Отборът на Косово стигна до волева победа с минималното 1:0 в домакинството си на Ейре от първия кръг на новото издание на Лигата на нациите. Единственото попадение в срещата отбеляза Ведат Муричи в 83-тата минута на сблъсъка и прати тима си на второто място във временното класиране.

След един кръг лидер в трета група на втора дивизия е съставът на Австрия, който води само заради головата си разлика, след като тази вечер стигна до 3:1 у дома срещу тима на Израел.

СНИМКА: Kosovo Football// TWITTER

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