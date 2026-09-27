Петър Кюмюрджиев: Проявихме характер за обрата, но не съм доволен как започнахме мача

ФК Созопол победи Секирово с 3:2 в интересен двубой, като се нуждаеше от обрат, след като изоставаше в резултата с 1:2.

Созопол повали Секирово

„Доволен съм от мача, но не съм доволен от първото полувреме. Влязохме много отпуснати и без абсолютно никаква концентрация. Имахме късмет, че отборът на Секирово не поведе в резултата, което спокойно можеше да се случи. Слава богу ние вкарахме първия гол, но те ни изравниха още до почивката“, коментира Петър Кюмюрджиев пред официалния сайт на ФК Созопол.

„Първите 15 минути на второто полувреме пропуснахме страшно много голови положения. И вместо ние да поведем, съперникът вкара втори гол.

Радващото е, че въпреки това изоставане в резултата, продължихме да търсим не само гол, а и пълния обрат в резултата. До последно искахме да победим и го постигнахме. Поздравявам момчетата за проявения характер. Победихме добър и стойностен отбор“, добави още наставникът.

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