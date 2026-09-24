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Известен турски специалист също вариант за ЦСКА

  • 24 сеп 2026 | 09:54
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ЦСКА преговаря с Абдула Авджъ за треньорския пост, съобщават турските медии. 63-годишният специалист е без работа от лятото на 2024 година, когато се раздели с Трабзонспор. Именно в клуба от Трабзон са най-големите му успехи. През 2022-ра извежда тима до шампионската титла.

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Освен това с отбора от Черноморското крайбрежие е спечелил два пъти Суперкупата на Турция. Има две втори и едно трето място с Истанбул Башакшехир, с който е побеждавал Лудогорец в Лига Европа. Бил е начело още на Истанбулспор и Бешикташ. В периода 2011 - 2013 г. води националния отбор на Турция.

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Снимки: Gettyimages

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