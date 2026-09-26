Жезус: Роналдо може да се справи и по-добре, Холанд е най-мощният физически нападател в света

Новият селекционер на Португалия Жорже Жезус говори пред медиите преди утрешното гостуване на силния отбор на Норвегия в Лигата на нациите. И двата тима започнаха с победи в групата си.

Запитан за представянето на капитана Кристиано Роналдо в мача с Уелс (1:0), треньорът отговори: " В този мач отправихме 15 удара в наказателното поле, от които Роналдо участва в седем, а два от тях бяха във вратата. Имаше много ситуации за завършване, неговото представяне… той може да се справи по-добре, разбира се, беше близо до гол. Но днес вече говорих с него, ще видя как е, дали ще започне като титуляр или ще е на пейката. Крис, искаме или не, не е Жоао Невеш, не е на 20 години, Жоао, ако иска, може да играе 90 минути на всеки три дни. Роналдо е един от играчите, за които тренировката ще ми каже нещо".

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„Ще бъде труден мач заради качествата, които отборът на Норвегия притежава и които демонстрира на Световното първенство. Разполагат с нападателен тандем, който в момента е може би най-добрият в Европа, а освен това имат и други играчи, които познаваме от португалското първенство. Те имат своите козове и своите силни страни, но ние също. Въпреки че работим заедно отскоро, ще покажем качество. Изобщо не се страхувам от Норвегия, нула страх. Повече гледам отбора в дефанзивен, отколкото в офанзивен план", продължи селекционерът на Португалия.

"Рубен Невеш работи с мен две години, познавам го като петте си пръста, и срещу Уелс усетих, че не е много свеж, намаляваше интензивността си, особено в защита, и затова Палиня влезе. За мен Холанд е най-мощният физически нападател, но също така има много развита техника… в наказателното поле. Отличава се с технически качества, много силен играч е, дори вкарва голове с глава, без да скача. Извън наказателното поле не е чак толкова добър.

Ние също имаме своите способности. Отново ще заложа на Ренато Вейга, който е много силен централен защитник, а Рубен Диаш познава отлично Холанд и ни дава някои насоки. Бруно Фернандеш? Случаят с него е притеснителен... той игра срещу Уелс с контузия, която получи в Манчестър Юнайтед. Ще видим дали ще бъде готов за мача. Нуно Мендеш не е проблем. Той напусна последния мач изморен, но ако реша, мога да го пусна в този мач. По време на тренировките ще можем да преценим състоянието на Нуно и на всички останали", добави още Жезус.

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Снимки: Imago