Шотландия не успя да пробие Облак и защитата на Словения

Словения и Шотландия започнаха участието си в Лигата на нациите с нулево равенство помежду си. Двубоят бе от група 1 на Лига "В" и се игра в Любляна. През цялото време тимът на Себастиан Поконьоли, който дебютира начело на "гайдарите", имаше предимство, като то бе много отчетливо през втората част, но така и не успя да стигне до победата. Голяма заслуга за това нулево равенство имаше Ян Облак, който направи пет спасявания.

Още в седмата минута удар на Андраж Шпорар след бърза контра влезе във вратата на "гайдарите", но попадението беше отменено заради засада. Ваня Дъркушич удари греда след изтичане на половин час игра. Шотландците също отвърнаха с шут в страничния стълб, който беше дело на игралия за първи път за националния отбор Роби Юр в последните секунди на първата част.

След почивката обаче гостите бяха много по-добрият отбор. Оли Макбърни пропусна две много добри ситуации - в първата излезе само срещу Облак, но не успя да го преодолее, а по-късно стражът изби и негов удар с глава. Гилмор, Хики и резервата Боуи пропуснаха другите добри ситуации, до които стигна Шотландия.

Така шотландците прекъснаха серията си от 12 поредни мача, в които тимът не бе записвал равенство.

Във вторник Шотландия приема на "Хемпдън Парк" фаворита в групата Швейцария, докато Словения е домакин на Северна Македония.

Game 1️⃣ of the Sébastien Pocognoli era.



New ideas, new players – there's a lot to be excited about 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



🎟️ Be there on Tuesday night: https://t.co/ay7oj2U05X #SCOSVN pic.twitter.com/6DVkebbs5s — Scotland National Team (@ScotlandNT) September 26, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages