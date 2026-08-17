Новият селекционер на националния отбор на Шотландия: Това е много голямо предизвикателство

Новият селекционер на националния отбор на Шотландия Себастиен Поконьоли възнамерява да надгради върху силната основа, създадена от предшественика му Стив Кларк, докато същевременно развива следващото поколение таланти в състава на страната.

39-годишният белгиец беше официално назначен с договор за две години вчера, а на първата си пресконференция като наставник на Шотландия той заяви, че се е възползвал от възможността заради спортното предизвикателство, както и заради хората, които са замесени.

"Това е много голямо предизвикателство с проект за развитието на бъдещето на шотландския футбол. Има ги показателите, но човешкият аспект също беше много важен. Никога не приемам предизвикателство, към което не усещам емоционалната връзка. Шотландия е страна с много страст и мисля, че относно основата, които Стив Кларк и щабът му поставиха, мога да я използвам, за да поставя акцента върху стила на игра, докато развивам играчите за бъдещето. Затова съм тук", каза Себастиен Поконьоли.

Sebastien Pocognoli says he wants to harness Scotland's fighting spirit 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



The Belgian has become Scotland's second ever foreign coach, and at 39 the youngest permanent manager of the national team.#BBCFootball pic.twitter.com/za2zNLgi10 — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 17, 2026

Предишните роли на белгиеца включват периоди начело на френския Монако и белгийския Юнион Сен-Жилоаз, а той ще поеме Шотландия през следващия месец за началото на Лигата на нациите на УЕФА. Бившият ляв защитник се превръща в едва втория чуждестранен наставник на мъжкия отбор на Шотландия след германеца Берти Фогтс.

"Себастиен има огромно желание да се превърнем в силна футболна нация. Знаем какви са ни амбициите. Разглеждахме показателите около стила на игра и Себастиен отговори на всеки от тях, но отвъд данните е по-важен човекът", коментира шефът на Футболната асоциация на страната Крейг Мълхоланд.

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Снимки: Imago