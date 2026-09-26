Илиян Филипов: Специални поздравления за нашето момче Никола Илиев!

Президентът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи емоционален пост в социалната мрежа. Повод за реакцията на бизнесмена стана победата на младежкия ни национален отбор над Португалия с 2:1. Нападателят Никола Илиев, който е собственост на Ботев (Пд), но е преотстъпен на Септември, блесна с две асистенции.

"Браво, момчета!

Поздравления за младежкия национален отбор на България до 21 години за страхотната победа над силния отбор на Португалия!

Специални поздравления за нашето момче Никола Илиев, който се отличи с великолепна игра и две асистенции!

Особено радващо е, че в днешния мач видяхме на терена много наши юноши, които се представиха великолепно и показаха характер, самочувствие и качество срещу един изключително силен съперник.

Това е пътят! Да вярваме в младите български футболисти, да им даваме шанс и да се гордеем с тяхното развитие!

Браво, България!

Браво, момчета!

Браво, Коки!".

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