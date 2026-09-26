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  2. Дунав (Русе)

Дунав привлече халф

  • 26 сеп 2026 | 09:22
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Дунав привлече халф

Ръководството на Дунав обяви трансфера на бившия халф на Хебър и ЦСКА 1948 - Уилям Фонкеу.

Дунав обяви контрола с Черно море
Дунав обяви контрола с Черно море

"ФК "Дунав" Русе привлече Уилям Фонкеу. 26-годишният футболист подписа договор с клуба до края на настоящия сезон. Фонкеу действа основно като дефанзивен полузащитник, като може да бъде използван и в центъра на защитата.

Той вече познава българския футбол, а сега ще защитава цветовете на Дунав. Фонкеу ще вземе участие още в днешната контролна среща срещу Черно море във Варна.

Добре дошъл в Русе, Уилям", написаха от клуба.

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