Алекс Грозданов: Нямаме търпение да поправим това, което се случи

Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов направи откровена равносметка пред колегата Петър Стоянова и SportCast Volleyball за представянето на ЕвроВолей 2026 и болезненото отпадане от Германия с 2:3 гейма на 1/8-финалите. Ето част от акцентите от гостуването на Грозданов:

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"Първите два дена беше трудно и заспиването, и събуждането, спах само по 3-4 часа. Доколкото знам целият отбор го преживя така, включително и старши треньора."

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"Има едно напрежение да играеш пред цялата тази публика, защото няма как да се лъжим, че... Публиката помага, но за първи път излизаш пред нашата си публика, пред 13 186 човека, няма как да скрием, че има напрежение."

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"Трябва да преминем през по-неперфектните условия, както бяха тук в България. Не перфектни под формата на цялото напрежение - да се качиш в рейса, да тръгнеш за залата и пътя да е осеян с твой билборди; пред залата да виждаш хората как нямат търпение мача да започне; да се прибереш в хотела и телефона ти "да гърми" от съобщения от близки и приятели."

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"Хората имат нужда да започнат да разбират този бял лист, който ние гледаме след мача, с минуси, плюсове, проценти."

"В третия гейм, по средата, когато бяхме точка за точка и трябваше "да натиснем газта" и да затворим мача, ние може би бяхме прекалено спокойни."

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"Надявам се да се повтори, да ни дадат възможност да зарадваме публиката и наистина да поправим това, което се случи отново тук в София."

"Трябва да израстнем като професионалисти и мач за мач да подхождаме на нужния максимум. Това е част от психологията."

"Има неща, които могат да се подобрят с храна, с добавки. Всички тези неща, които да помогнат, дори с 1% може да е, но ще помогнат."

"На мен лично ми върна вярата, че ние българите може да стигнем на високо с нашия отбор."

"Понякога има его, което надделява на моменти, но трябва да се намери баланс с времето - да знаеш кога не е добре да го проявиш и кога е нужно, и да покажеш, че си по-голям от твоя съотборник, да го сръчкаш малко."

"Ние "умираме", оставяме "метър кози", както се казва, на игрището, на тренировките, и виждаш как щаба с една прикрита усмивка, са доволни."

"Не можеш да намираш винаги сам решението, не може и треньора да те разбере, така че е важно да имаш един човек, който дори да не е специалист по твоя спорт, да ти даде идея как да се справиш с напрежението."

Какво още сподели и призна Алекс Грозданов, вижте в цялото видео:

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