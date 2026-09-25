Рок Можич е готов за Полша: Като видиш процентите на Леон, можеш само да кажеш „Браво“! Ние нямаме какво да губим

Въпреки че е само на 24 години, той отдавна си е изградил сериозно име на европейската волейболна сцена. Рок Можич от години играе на най-високо ниво с екипа на Верона, а качествата му го превърнаха в един от основните козове на националния отбор на Словения.

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Със сигурност той ще бъде сред играчите, от които се очаква най-много в Милано, където словенците ще се опитат да спечелят още един медал от европейско първенство и да продължат серията си от големи успехи.

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Първото препятствие по пътя към финала е възможно най-трудното – Полша, водена от Никола Гърбич. Можич без колебание определя съперника като най-добрия отбор в света в момента. Уважението към противника обаче не означава, че словенците ще се предадат.

На въпроса какво послание могат да отправят сръбските медии към Никола Гърбич и какво го очаква на полуфинала, той веднага отговори:

„Очаква го отбор, който няма да се откаже“, заяви Рок с усмивка.

Словенецът е наясно колко мощен е тимът от другата страна на мрежата. Той е особено впечатлен от представянето на Вилфредо Леон срещу Германия.

„Те със сигурност ще направят много добри неща. Видяхме го и срещу Германия – мисля, че Леон имаше около 85% успеваемост в атака. В такъв момент можеш само да кажеш: „Браво“.“

Възхищението обаче приключва с началото на мача. Словенците имат ясна идея как да подходят срещу големия си съперник.

„Ще бъде важно да посрещаме по-леките топки, някои пуснати топки и тези, които можем да защитим, за да се опитаме да ги превърнем в точки. Това ще е най-важното. Също така трябва да ги отдалечим от мрежата със сервис.“

Можич смята, че търпението ще бъде един от ключовите фактори. Срещу отбор от класата на Гърбич няма да има много подаръци, така че Словения ще трябва да се възползва от всяка възможност.

„Ако сме спокойни, търпеливи и добри на посрещане, имаме отличен блок. Сервисът и посрещането ще са от голямо значение, както и да спираме топките, които можем.“

Словенците получиха допълнителна сила преди най-важните мачове от първенството с пристигането на Клемен Чебул, който се присъедини към отбора след проблемите с Тине Урнаут. Можич първо се пошегува с по-опитния си съотборник.

„На него му е лесно, дойде само за важните мачове“, каза той с усмивка.

След това обясни колко всъщност означава присъствието му.

„Имахме малко нещастие с Тине Урнаут, защото и с него играехме отличен волейбол. Сега Чебо много ни помага на посрещане. Той е страхотен играч, добър е и на блок, притежава класа. Така всичко е по-лесно. Когато се защитим, имаме двама много добри нападатели, там е и Чебо, първо темпо... Всичко работи. Щастлив съм, че е с нас и се надявам да играем още по-добре.“

А по-добра игра ще е нужна, ако искат да преодолеят препятствие като Полша. Можич не се опитва да омаловажи качествата на следващия противник. Напротив.

„Според мен Полша е най-добрият отбор в света.“

Словения вече премери сили с Полша това лято в Лигата на нациите, но Можич се надява на различно представяне, когато залогът е финал на европейско първенство.

„Надявам се да изиграем малко по-добре, отколкото в Лигата на нациите, пък каквото стане – стане.“

Залогът е огромен, противникът е мощен, но словенците многократно са показвали, че се справят добре в мачовете за медали. Преди новото голямо предизвикателство Можич изпрати просто послание.

„Ще дадем всичко от себе си. Знаем, че Полша е по-силен отбор, но нямаме какво да губим. Излизаме на терена да се борим, пък ще видим.“

ПОЛУФИНАЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЗА МЪЖЕ

17:00: Словения – Полша

21:00: Финландия – Франция

Миляна Рогач, „Меридиан Спорт

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