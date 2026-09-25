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Симоне Джанели за загубата от Финландия: Спортът е красив, но и безпощаден!

  • 25 сеп 2026 | 12:35
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Симоне Джанели за загубата от Финландия: Спортът е красив, но и безпощаден!

Разпределителят и капитан на италианския национален отбор по волейбол Симоне Джанели коментира сензационното поражение с 2:3 от Финландия в четвъртфиналите на домашното европейско първенство.

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„Разбира се, много сме разочаровани, имайки предвид всичко, което постигнахме в мачовете и на тренировките – бяхме в отлична форма. Такъв е спортът: той е красив, но в същото време суров и безпощаден. Съперниците играха добре. В някои епизоди не бяхме готови да се справим с техния сервис и твърде дълго правехме технически корекции в ключови елементи от играта. В крайна сметка третият гейм ни се изплъзна, още преди да успеем наистина да влезем в ритъм. В четвъртия сет се опитахме да се върнем в мача. В тайбрека поведохме в резултата, но не ни достигна хладнокръвие. Съперникът имаше мощен сервис, а след това се стигна до онова продължително финално разиграване.“

„Такъв е спортът – винаги е болезнено. Но това е част от нашата история, част от това, което сме. Трябва да умеем да приемаме резултата достойно. Не успяхме да оползотворим ключовите моменти. Не можахме да се възползваме от предимството си, когато водехме в резултата, докато съперниците се бориха отлично и останаха в играта до края. Не трябва да падаме духом – нужно е да ценим това, което сме постигнали. Стигнахме до четвъртфинал и загубихме; сега трябва да запретнем ръкави и да анализираме случилото се на игрището, за да станем още по-силни и конкурентоспособни в бъдеще“, заяви Джанели.

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