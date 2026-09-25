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Полша и Словения в директен сблъсък в полуфинал №1 на Евро 2026

  • 25 сеп 2026 | 14:33
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Полша и Словения са отличниците сред финалистите на Европейското първенство по  волейбол за мъже в Милано. Единствено те са достигали до Топ 4 на всяко от последните четири издания на Евроволей (2019, 2021, 2023, 2026 г.).

Словения и Полша се изправят един срещу друг на полуфинал за четвърти пореден път, като резултатът е 2:1 в полза на словенците.

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Словения печели с 3:1 през 2019 г. (Любляна) и 2021 г. (Катовице), а Полша побеждава с 3:1 през 2023 г. (Рим).

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Сблъсъкът Полша – Словения (4 мача) е един от най-често срещаните на полуфиналите на Шампионата на Стария континент, наравно с Италия – Сърбия (4) и Русия – Сърбия (4). Тази статистика включва мачовете на отборите на СССР, Югославия и Сърбия и Черна гора.

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Като цяло, двата отбора се срещат за седми път в историята на Европейско първенство. Словения има четири победи, а Полша – две (първата среща през 2015 г. и последният мач през 2023 г.).

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В преките двубои най-резултатни играчи са Клемен Чебул с общо 79 точки срещу Полша и Вилфредо Леон с 67 точки срещу Словения.

Извън шампионата на Стария континент най-бързият двубой помежду им датира от 1 август 2026 г. на полуфинала на Лигата на нациите в Нингбо (Китай), когато Полша побеждава Словения с 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) за едва 68 минути.

По-рано в турнира VNL през настоящата 2026 г. Словения победи Полша с 3:2 в груповата фаза в Лини на 11 юни (27:25, 23:25, 26:24, 21:25, 19:17). Мачът продължи 139 минути.

Двата отбора се срещнаха и в приятелския турнир „Мемориал Хуберт Вагнер“ на 28 август 2026 г. Полша спечели мача с 3:2 гейма.

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