Алекс Грозданов: Болезнено е да загубиш по този начин, особено на собствен терен

Българският национален отбор, настоящ световен вицешампион, отпадна от Европейското първенство още на осминафинал след поражение от Германия. „Мисля, че прекалено много мислехме за следващия мач с Полша“, призна капитанът на България и централен блокировач на ЛУК Люблин – Алекс Грозданов.

ТАУРОН Лига: Утихнаха ли вече емоциите след загубата от Германия, в която поведохте с 2:0, или все още ви е трудно да приемете случилото се в София на осминафинала на Европейското първенство?

Алекс Грозданов: Болезнено е да загубиш по този начин, особено на собствен терен. Имахме тежка нощ след този мач и вероятно следващите няколко дни също ще бъдат трудни, но трябва да си извадим поуки от тази ситуация и следващия път да подходим по различен начин. Германия заслужи победата. Те играха невероятно, след като загубиха първите два гейма, успяха да се върнат в мача благодарение на своя сервис, сила и емоция, така че заслужават признание. Заслужиха да се класират за четвъртфиналите и като цяло играха по-добре от нас. За нас обаче остава това неприятно чувство, с което е трудно да се примирим.

ТАУРОН Лига: Атмосферата в зала „Арена София“ на вашите мачове беше изключителна и феновете ви подкрепяха невероятно. В това отношение можехте ли да разчитате на голяма подкрепа?

Алекс Грозданов: Определено. Да играеш у дома на такъв турнир като Европейското първенство е сбъдната мечта. Тази публика, всички фенове, които ни подкрепяха, и невероятната атмосфера в залата – надявам се, че в бъдеще ще успеем да го повторим и отново да напълним залата.

ТАУРОН Лига: Полските волейболисти искаха да си отмъстят на българския отбор за загубата в груповата фаза. Освен това четвъртфиналите в София във вторник се играят точно на Деня на независимостта на България, така че атмосферата щеше да бъде още по-гореща?

Алекс Грозданов: Със сигурност. Мисля обаче, че ние прекалено много се фокусирахме върху бъдещето, мислейки за мача с Полша на четвъртфинала, и нямахме търпение за поредната среща срещу този страхотен отбор. В крайна сметка винаги е голямо забавление и огромно удоволствие да се изправиш срещу поляците, но също така и невероятно преживяване. Като се вземат предвид всички тези фактори и това, че поляците искаха да ни отмъстят, мисля, че мачът с тях можеше да бъде още по-интересен. Не успяхме обаче да се класираме за четвъртфинала и да стигнем до нова среща с Полша. Ще видим как ще изглежда нашето съперничество с Полша следващото лято.

ТАУРОН Лига: Отпадането на осминафиналите на Европейското първенство усложнява ли ситуацията в ранглистата на ФИВБ, тъй като основната ви цел е класиране за олимпийските игри?

Алекс Грозданов: Да. Знае се, че се борим за всяка точка в ранглистата. По време на турнира целта ни беше преди всичко да направим следващата крачка напред, а това е свързано и с точки за ранглистата. Е, това със сигурност е труден момент за нас. Вярвам обаче, че в бъдеще ще съзреем и ще реагираме по-добре в такава ситуация. Все още сме млад отбор и имаме огромен потенциал. Радвам се, че можахме да преживеем това у дома, защото благодарение на това в бъдеще ще бъдем по-малко стресирани, когато играем на собствен терен.

ТАУРОН Лига: Голям позитив от този турнир е интересът към волейбола в България – което се видя на вашите мачове, в местната преса, но и чрез широката рекламна кампания на различни обществени места в София?

Алекс Грозданов: Определено. Наистина съм горд, че успяхме да предизвикаме такъв интерес към волейбола в България. В момента наблюдаваме тенденция много деца да се интересуват именно от волейбол. В цяла София се виждат плакати с нашите образи и се вижда колко много цялата страна се ангажира с волейбола. Това за мен е най-големият успех, който сме постигнали досега с националния отбор. Надявам се, че ще успеем да го запазим и за в бъдеще, защото работихме усилено за това, а знаем как е в спорта и че можем много бързо да загубим този интерес. Трябва постоянно да се грижим хората в България да бъдат ангажирани с волейбола, но за това са ни нужни и спортни успехи.

ТАУРОН Лига: Какви са плановете ви за следващите дни и кога ще се появите в Полша, тъй като ЛУК Люблин се подготвя за сезона в намален състав, без много национали?

Алекс Грозданов: Получих около седмица почивка и скоро ще се присъединя към отбора от Люблин. Имаме още малко време, за да се подготвим добре за предстоящия сезон. Наистина съм мотивиран за работа. Въпреки всички неприятни чувства, които изпитвам в момента заради неуспеха на Европейското първенство, наистина искам да се върна в Полша и да играя на най-високо ниво. С всяка изминала година първенството в Полша става все по-добро. Имаме и страхотен състав в Люблин, така че съм развълнуван от всичко това.

ТАУРОН Лига: Всички медалисти се подсилиха сериозно и в ТАУРОН Лига ще видим още големи имена или завръщания, както в случая с Томаш Форнал?

Алекс Грозданов: Да, и това е невероятно.

Предстои един наистина интересен сезон. Щастлив съм, че отново ще играя в Полша, в Люблин. Ще видим какво ще се случи накрая.

ТАУРОН Лига: Първата голяма цел пред БОГДАНКА ЛУК Люблин ще бъде битката за АЛ-КО Суперкупата на Полша в Ченстохова срещу шампиона Алурон ЦМЦ Варта Заверче?

Разбира се. Първо трябва да си починем малко и да се подготвим за сезона. Това е нашата първоначална цел. След това ще започнем подготовка за Суперкупата, стъпка по стъпка, за да влезем в сезона по възможно най-добрия начин.

ТАУРОН Лига: Отборът от Люблин ще иска ли да си върне шампионската титла?

Това е най-доброто, което можем да направим. Със сигурност ще бъде трудно, но сме способни на много и мисля, че ще се справим. Първият път също не беше лесно да спечелим шампионата на Полша, така че отново ще се борим за него.

tauronliga.pl

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