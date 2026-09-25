Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов: Показахме добър волейбол, но не бива да изпадаме в еуфория

Пламен Константинов: Показахме добър волейбол, но не бива да изпадаме в еуфория

  • 25 сеп 2026 | 12:43
  • 404
  • 0
Пламен Константинов: Показахме добър волейбол, но не бива да изпадаме в еуфория

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира представянето на своя тим в домашния етап от турнира за Купата на легендите.

В него новосибирският отбор записа 3 поредни победи срещу Динамо-ЛО (3:0), Нова (3:0) и Зенит-Казан (3:0).

„Отборът демонстрира много добър волейбол за началото на сезона. Поработихме след Спартакиадата, изчистихме доста неща в тренировъчния процес и това си пролича в играта. Резултатите са добри, но не бива да изпадаме в еуфория. Ясно е, че е само началото на сезона и всички отбори имат известни колебания. Като цяло обаче съм доволен от този турнир, с изключение на мача с Нова“, заяви българският специалист.

„В този двубой имаше само резултат, но играта липсваше. Това се дължи на липсата на концентрация, която имахме в първия и третия мач. Имаше нарушения както в тактически план, така и при обработването на топката и вниманието. Само това не ми хареса на този турнир. Ще се стремим да го поправим, за да може отборът да показва постоянство и да не чака съперникът сам да загуби, а да играе играта, която се опитваме да наложим в тактическо и техническо отношение. Това постоянство е много важно в съвременния волейбол – да показваш нивото си, независимо от противника“, добави той.

На въпрос какво е позволило на тима му да победи Зенит-Казан с 3:0, Константинов отговори:

„Получи ни се играта на блок и в защита. На първо място, надиграхме Казан именно в това, въпреки че обикновено не се случва. Казан е много силен отбор на блок и в защита. Фактът, че ги надиграхме в тези елементи, ни даде допълнителна увереност да спечелим мача в три гейма. Ще назова конкретно тази причина – тя направи разликата. Всичко останало беше на обичайното ниво“, завърши Константинов, цитиран от кореспондент на „БО Спорт“.

Мачовете от втория кръг на надпреварата ще се проведат в Казан от 30 септември до 2 октомври.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Официално: Мария Кривошийска е ново попълнение на Олимпиакос

Официално: Мария Кривошийска е ново попълнение на Олимпиакос

  • 24 сеп 2026 | 17:40
  • 1563
  • 0
Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

Бомба! Финландия изхвърли Италия от ЕвроВолей 2026

  • 24 сеп 2026 | 00:54
  • 32108
  • 60
Словения се справи трудно с Белгия и е на полуфинал срещу Полша на ЕвроВолей 2026

Словения се справи трудно с Белгия и е на полуфинал срещу Полша на ЕвроВолей 2026

  • 23 сеп 2026 | 19:35
  • 13439
  • 8
Бленджини като треньор на Веро Волей: Исках да се поставя извън зоната си на комфорт

Бленджини като треньор на Веро Волей: Исках да се поставя извън зоната си на комфорт

  • 23 сеп 2026 | 18:19
  • 3752
  • 3
Завръщането на Сам Деру през очите на приятелката му Добриана Рабаджиева

Завръщането на Сам Деру през очите на приятелката му Добриана Рабаджиева

  • 23 сеп 2026 | 18:00
  • 2789
  • 3
Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей

Джанлоренцо Бленджини започна официално работа във Веро Волей

  • 23 сеп 2026 | 15:37
  • 22155
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

Очаквайте на живо: Никола Цолов отново на старта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 12:45
  • 2056
  • 1
ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

ЦСКА отрече за напрежение с ММС, все още няма дата за откриването на "Армията"

  • 25 сеп 2026 | 12:07
  • 4880
  • 22
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 6570
  • 11
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 8638
  • 6
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 42537
  • 108
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 15420
  • 7