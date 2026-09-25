Пламен Константинов: Показахме добър волейбол, но не бива да изпадаме в еуфория

Старши треньорът на Локомотив (Новосибирск) Пламен Константинов коментира представянето на своя тим в домашния етап от турнира за Купата на легендите.

В него новосибирският отбор записа 3 поредни победи срещу Динамо-ЛО (3:0), Нова (3:0) и Зенит-Казан (3:0).

„Отборът демонстрира много добър волейбол за началото на сезона. Поработихме след Спартакиадата, изчистихме доста неща в тренировъчния процес и това си пролича в играта. Резултатите са добри, но не бива да изпадаме в еуфория. Ясно е, че е само началото на сезона и всички отбори имат известни колебания. Като цяло обаче съм доволен от този турнир, с изключение на мача с Нова“, заяви българският специалист.

„В този двубой имаше само резултат, но играта липсваше. Това се дължи на липсата на концентрация, която имахме в първия и третия мач. Имаше нарушения както в тактически план, така и при обработването на топката и вниманието. Само това не ми хареса на този турнир. Ще се стремим да го поправим, за да може отборът да показва постоянство и да не чака съперникът сам да загуби, а да играе играта, която се опитваме да наложим в тактическо и техническо отношение. Това постоянство е много важно в съвременния волейбол – да показваш нивото си, независимо от противника“, добави той.

На въпрос какво е позволило на тима му да победи Зенит-Казан с 3:0, Константинов отговори:

„Получи ни се играта на блок и в защита. На първо място, надиграхме Казан именно в това, въпреки че обикновено не се случва. Казан е много силен отбор на блок и в защита. Фактът, че ги надиграхме в тези елементи, ни даде допълнителна увереност да спечелим мача в три гейма. Ще назова конкретно тази причина – тя направи разликата. Всичко останало беше на обичайното ниво“, завърши Константинов, цитиран от кореспондент на „БО Спорт“.

Мачовете от втория кръг на надпреварата ще се проведат в Казан от 30 септември до 2 октомври.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google