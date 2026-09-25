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  3. Франция срещу Финландия в полуфинал №2 ва Евроволей 2026

Франция срещу Финландия в полуфинал №2 ва Евроволей 2026

  • 25 сеп 2026 | 14:43
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Франция срещу Финландия в полуфинал №2 ва Евроволей 2026

Отборите на Франция и Финландия излизат един срещу друг за 9-и път на Европейско първенство по  волейбол за мъже, като двубоят помежду им от полуфиналите на шампионата е тази вечер от 22:00 часа в Милано.

“Петлите“ са спечелили 6 срещи, а финландците – две.

Любопитен е фактът, че едната от победите на Финландия над Франция се случва именно на италианска земя. През далечната 1971 година в Имола, „Суоми“ надиграва съперника с 3:1 гейма.

Франция е спечелила последните 3 сблъсъка с Финландия на европейски първенства: 3:0, съответно през 1997 г. (групова фаза), 3:1 през 2011 г. (групова фаза) и 3:0 на осминафиналите в Нант през 2019 г.

Като състезател, настоящият треньор на Финландия Оли Кунари, е играл срещу Франция на Евроволей и отбелязва 10 точки за отбора си при загубата с 1:3 през 2011 г. По-интересното за него е, че е от "златното поколение" волейболисти на Финландия, което записва първия полуфинал на европейско в историята на страната си преди 19 години. Сега, вече под негово ръководство, тимът ще играе на втори такъв.

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Като селекционер на  волейболистите на Франция Андреа Джани пък никога не се е изправял срещу Финландия на Европейско първенство. Това ще бъде общо неговият 44-ти мач начело на „петлите“, които изведе до олимпийска титла на Игрите в Париж 2024.

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При успех, Финландия може да стане вторият отбор, победил действащите световни и действащите олимпийски шампиони (когато това са различни съперници) в рамките на едно Европейско първенство. Тимът на Чехословакия постига това през 1971 г., когато записва тези победи отново в Милано срещу световния шампион Източна Германия (3:0) и олимпийския шампион Съветския съюз (3:0).

Финландия е загубила четири от последните си пет официални мача срещу Франция, но печели най-скорошната среща помежду им с 3:2 в груповата фаза на Световното първенство през 2025 г.

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