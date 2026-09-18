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  3. Кирил Котев: Целта пред България е първо място в групата

Кирил Котев: Целта пред България е първо място в групата

  • 18 сеп 2026 | 17:49
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Кирил Котев: Целта пред България е първо място в групата

Техническият директор на Българския футболен съюз Кирил Котев говори преди старта на Лигата на нациите. Както е известно, за първи път в историята септемврийският и октомврийският прозорец за мачове на националните отбори ще бъдат слети в един общ период, като България ще започне участието си с две домакинства на стадион "Христо Ботев" в Пловдив - на Люксембург (26 септември) и Естония (29 септември), които ще бъдат последвани от гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).

Кирил Котев заяви, че целта пред селекционера Александър Димитров и "трикольорите" е първо място в Група C4.

Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите
Двама дебютанти в националния отбор за Лигата на нациите

"Всички знаете срещу какви отбори се изправихме в последните световни квалификации. Сега обаче турнирът Лига на нациите позволява да играем със съперници, които са малко или много на нашето ниво. Силите са изравнени и със сигурност ще имаме своите шансове, така че ще гоним резултати - поставената цел пред треньорския щаб е първо място в групата", сподели Котев пред БТА.

Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но в никакъв случай не са за подценяване
Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но в никакъв случай не са за подценяване

Техническият директор на БФС не подмина и темата с контузиите в националния отбор.

"Добрата новина е, че Илия Груев успя да се възстанови навреме от травмата си и дори вече записа първи игрови минути с тима на Лийдс до 21 г. За съжаление футболисти като Кирил Десподов и Филип Кръстев отпадат от състава. Тяхното отсъствие обаче не бива да ни служи като оправдание. Форматът е еднакъв за всички и ще включва срещи през три дни, така че трябва да сме максимално концентрирани", завърши Котев.

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