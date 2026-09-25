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"Имола" строи трибуни, Абу Даби остава план А – какво се случва с финала на сезона във Формула 1?

  • 25 сеп 2026 | 08:54
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С навлизането на Формула 1 във финалната фаза на сезона, която на хартия включва три серии от по три поредни състезателни уикенда, остава въпросът къде ще завърши кампанията. Надпреварите в Катар и Абу Даби все още са в календара и ръководителите на спорта категорично подчертават, че към момента това остава план А.

В същото време Формула 1 трябва да бъде подготвена за сценарий, в който тези състезания се налага да бъдат отменени заради продължаващото напрежение в Близкия изток. Поради тази причина зад кулисите е дадена зелена светлина за работа по план Б. Не е изненадващо, че този резервен вариант е пистата „Имола“ в Италия.

Увеличават се шансовете сезонът във Формула 1 да завърши в Близкия изток
Увеличават се шансовете сезонът във Формула 1 да завърши в Близкия изток

Източници от Формула 1 съобщиха за motorsport.com, че организаторите в Имола вече са получили разрешение да започнат изграждането на трибуните и да се подготвят така, сякаш състезанието в Емилия-Романя ще се проведе. Това не означава, че то действително ще се състои – Катар и Абу Даби все още са план А – но ФОМ трябва да действа с алтернатива, за да гарантира финал на сезона след Гран При на Лас Вегас при всякакви обстоятелства.

Изграждането на трибуни и продължаването на подготовката без окончателно потвърждение за състезание логично носи финансови рискове, но източници от падока твърдят, че Формула 1 поема всички тези рискове. Това означава, че ФОМ плаща изцяло за подготовката, включително за изграждането на временните трибуни, и че „Имола“ няма да понесе никакви финансови загуби, независимо от крайния резултат.

Формула 1 ще изчака максимално дълго преди да реши за Катар и Абу Даби
Формула 1 ще изчака максимално дълго преди да реши за Катар и Абу Даби

В случай че вариантът „Имола“ в крайна сметка се окаже ненужен, този подход ще струва пари на Формула 1, но спортът няма друг избор. В крайна сметка, ако ситуацията в Близкия изток ескалира месец преди планираните състезания в Катар и Абу Даби, световният шампионат не може да си позволи да няма готов план Б.

Това също така подчертава, че Формула 1 иска да изчака възможно най-дълго, преди да вземе окончателно решение, като не бива да се забравя колко финансово привлекателни са последните два състезателни уикенда в Близкия изток. Първоначално главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви, че решение ще бъде взето в средата на септември, но оттогава ситуацията се промени.

Ето кога Формула 1 ще реши за стартовете в Катар и Абу Даби
Ето кога Формула 1 ще реши за стартовете в Катар и Абу Даби

Няколко шефове на отбори сега посочват средата на октомври като нов срок за яснота, въпреки че от ръководството на спорта подчертава, че няма твърд краен срок. От логистична гледна точка на този етап все още няма голяма спешност, стига „Имола“ да е напълно готова да се намеси през първия уикенд на декември.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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