Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ред Бул: Хаджар има дългосрочен договор с нас

Ред Бул: Хаджар има дългосрочен договор с нас

  • 25 сеп 2026 | 09:19
  • 298
  • 1

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис потвърди в Баку, че Исак Хаджар има „дългосрочен договор“ с тима, като това уточнение се наложи след объркването, породило се при обявяването на състава на пилотите на отбора за догодина.

В сряда от Ред Бул обявиха, че Хаджар остава в отбора и за сезон 2027, така той ще започне втора поредна кампания като съотборник на Макс Верстапен.

Ръсел с огромен аванс пред Антонели във втората тренировка в Азербайджан
Ръсел с огромен аванс пред Антонели във втората тренировка в Азербайджан

На въпрос за срока на договора му с Ред Бул, Хаджар отговори следното: „Не знам“, което породи спекулациите, че бъдещето му при бившите световни шампиони е неясно.

„Исак от много време е част от Ред Бул - обясни Мекис. - Това означава, че ние имаме дългосрочен договор с него, тъй като той беше част и от програмата ни за развитие на млади пилоти. Ние активирахме клаузата в неговия договор, за да остане той при нас и за сезон 2027.

Макс Верстапен с положителна оценка за последните подобрения на Ред Бул
Макс Верстапен с положителна оценка за последните подобрения на Ред Бул

„Решението Исак да остане беше наистина лесно. Обсъждахме това на няколко пъти в хода на сезона, той направи много силна първа половина на сезона.

„Исак притежава отлична скорост и се интегрира много успешно тима. Много бързо се премести във Великобритания, през седмица е в базата ни в Милтън Кийнс и нещо, което също е много важно - той прогресира в хода на състезанията. Представя се все по-добре и това решение беше наистина лесно.“

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку
Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку
 Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

"Имола" строи трибуни, Абу Даби остава план А – какво се случва с финала на сезона във Формула 1?

"Имола" строи трибуни, Абу Даби остава план А – какво се случва с финала на сезона във Формула 1?

  • 25 сеп 2026 | 08:54
  • 1975
  • 0
Макс Верстапен с положителна оценка за последните подобрения на Ред Бул

Макс Верстапен с положителна оценка за последните подобрения на Ред Бул

  • 25 сеп 2026 | 08:41
  • 1158
  • 0
Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 08:19
  • 30926
  • 44
Гран При на Италия удължи договора си с MotoGP до 2031 година

Гран При на Италия удължи договора си с MotoGP до 2031 година

  • 25 сеп 2026 | 06:55
  • 468
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

  • 25 сеп 2026 | 06:45
  • 25333
  • 1
Колтън Херта няма да се връща в Индикар през 2027 година

Колтън Херта няма да се връща в Индикар през 2027 година

  • 24 сеп 2026 | 16:27
  • 1508
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку

Никола Цолов увеличи аванса си във Формула 2 след спринта в Баку

  • 25 сеп 2026 | 08:19
  • 30926
  • 44
Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

Важен тест за младежите срещу големия фаворит в групата

  • 25 сеп 2026 | 09:48
  • 837
  • 0
Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

Лигата на нациите продължава с осем мача и новото начало за Зидан и Манчини

  • 25 сеп 2026 | 07:38
  • 4941
  • 0
Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

Германия не впечатли в дебюта на Клоп, но беше на секунди от победата в Амстердам

  • 24 сеп 2026 | 23:42
  • 38521
  • 106
Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

Везенков и Олимпиакос с шампионски старт в Евролигата

  • 24 сеп 2026 | 23:24
  • 12796
  • 4
Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

Ивайло Чочев стана "Футболист на футболистите", Хулио Веласкес е №1 при треньорите

  • 24 сеп 2026 | 19:04
  • 22427
  • 67