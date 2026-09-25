Ред Бул: Хаджар има дългосрочен договор с нас

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис потвърди в Баку, че Исак Хаджар има „дългосрочен договор“ с тима, като това уточнение се наложи след объркването, породило се при обявяването на състава на пилотите на отбора за догодина.

В сряда от Ред Бул обявиха, че Хаджар остава в отбора и за сезон 2027, така той ще започне втора поредна кампания като съотборник на Макс Верстапен.

It was a day of stops, offs and restarts in Baku 😮#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/FhsF3QSDSd — Formula 1 (@F1) September 24, 2026

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На въпрос за срока на договора му с Ред Бул, Хаджар отговори следното: „Не знам“, което породи спекулациите, че бъдещето му при бившите световни шампиони е неясно.

„Исак от много време е част от Ред Бул - обясни Мекис. - Това означава, че ние имаме дългосрочен договор с него, тъй като той беше част и от програмата ни за развитие на млади пилоти. Ние активирахме клаузата в неговия договор, за да остане той при нас и за сезон 2027.

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„Решението Исак да остане беше наистина лесно. Обсъждахме това на няколко пъти в хода на сезона, той направи много силна първа половина на сезона.

„Исак притежава отлична скорост и се интегрира много успешно тима. Много бързо се премести във Великобритания, през седмица е в базата ни в Милтън Кийнс и нещо, което също е много важно - той прогресира в хода на състезанията. Представя се все по-добре и това решение беше наистина лесно.“

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Снимки: Gettyimages