Защо огромното предимство на Мерцедес в Баку може да не е реално

Мерцедес направи много силна заявка за доминация в Гран При на Азербайджан по време на тренировъчните сесии в четвъртък на градската писта в Баку. Джордж Ръсел оглави класирането и в двете сесии, като първият болид, който не е на Мерцедес, беше на почти секунда разлика в края на деня (Макс Верстапен на 0.827 секунди).

Ръсел с огромен аванс пред Антонели във втората тренировка в Азербайджан

Мерцедес ще представи дългоочаквания си пакет с подобрения за W17 в Малайзия след седмица, но дори и без нови части по колата, съперниците бяха силно впечатлени от темпото на Ръсел. Ред Бул може да разчита на последния си голям пакет с подобрения за RB22 тази седмица, но техническият директор Пиер Ваше признава, че не е очаквал толкова голям дефицит спрямо заводския отбор на Мерцедес.

Макс Верстапен с положителна оценка за последните подобрения на Ред Бул

„Да, не очаквах толкова голяма разлика, главно на правите. След това трябва да анализираме дали идва от изтегляне [или нещо друго]. Но да, имаме работа за вършене, за да постигнем това, което те постигнаха“, каза Ваше.



„Надявам се да е по-малка, но изглежда, че те са много по-бързи от нас. Ще видим какво можем да направим, за да ускорим колата, но ако това е реалната разлика, тогава ще ни бъде трудно“, добави той.

Исак Хаджар, който се чувстваше напълно добре физически при завръщането си зад волана, се опасява, че Мерцедес наистина ще бъде извън обсега на Ред Бул в петък и събота.

„Малко [съм изненадан] и се чудя защо са толкова далеч. Мисля, че е много впечатляващо. Смятам, че имаме добра кола, бяхме в битката с Макларън и Ферари, но да, Мерцедес са недостижими“, каза французинът, който пропусна последните три състезания заради контузия.

Самите Мерцедес обаче все още не са напълно убедени, че са класа над всички останали. Заместник-директорът на отбора Брадли Лорд, който поема ръководството този уикенд в отсъствието на Тото Волф, подчертава, че отборът му в никакъв случай не трябва да празнува твърде рано.

„Честно казано, не мисля, че това е представителна разлика. Направихме повече бързи обиколки с меките гуми във втората тренировка. Макс имаше само един опит, както и пилотите на Макларън.



„Вероятно не трябва да се вглеждаме твърде много в това, защото с всяка следваща бърза обиколка времената се подобряваха. Ние направихме една повече от всички останали и следователно вероятно намерихме малко повече в пистата и малко повече в гумите, отколкото те успяха“, коментира Лорд.



„Джордж беше доста болен тук миналата година и все пак завърши втори. Така че това е писта... искам да кажа, той се справя добре на всяка писта, но това е една от тези, на които традиционно има много силни резултати.



„И това е, което търсиш като отбор – ако единият болид има проблеми, другият да е начело и да води. Той направи това днес и се надяваме да продължи да го прави през останалата част от уикенда“, добави Лорд.

Когато Лорд споменава, че „единият болид има проблеми“, тези думи логично се отнасят за Кими Антонели. Лидерът в шампионата претърпя хидравличен проблем по време на първата тренировъчна сесия, което му коства време на пистата – фактор, който е дори по-важен от обикновено на градско трасе.

„Очевидно това го постави в по-неизгодна позиция, така че му липсват обиколки и време на пистата, но в същото време механиците свършиха страхотна работа“, продължи Лорд.



„Колата се върна, мисля, 15 минути след тренировката и беше готова да излезе точно когато се появи червеният флаг във втората тренировка. Така че те свършиха епична работа, за да сменят двигателя, да извадят стария и да сложат новия.



„Няма наказание, защото е двигател, който вече е в наличност, и да, бяхме готови да продължим. Така че поне спасихме колкото можахме от сесията.“

Крайният резултат е два болида на Мерцедес на върха с голяма преднина пред останалите. Това впечатли конкуренцията, въпреки че шефът на Ферари Фредерик Васьор омаловажи значението на времената от четвъртък: „Ставам твърде стар, за да обръщам голямо внимание на петъка!“

Когато му бе посочено, че всъщност все още е четвъртък, Васьор заключи със смях: „Петъкът е безполезен, представете си четвъртъка!“

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Gettyimages