Макс Верстапен с положителна оценка за последните подобрения на Ред Бул

Макс Верстапен смята, че последният пакет от подобрения на Ред Бул „работи добре“ по време на „силните“ тренировки за Гран При на Азербайджан.

Отборът на Ред Бул представи редица новости по RB22 в Баку, включително нов под, дифузьор и променен дизайн на страничните кутии. Верстапен завърши на трето място във втората свободна тренировка. Той беше единственият пилот на по-малко от секунда от дуото на Мерцедес – Джордж Ръсел и Кими Антонели, като същевременно изпревари и двата болида на Ферари, управлявани от Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

Ръсел с огромен аванс пред Антонели във втората тренировка в Азербайджан

„Днешният ден беше доста приличен и съм доволен от колата. Работихме по фината настройка на някои детайли и се опитвахме да намерим още малко представяне, така че това е добро начало за отбора.



„Изглежда, че в момента сме сред лидерите и можем да се борим за място на подиума, така че просто трябва да намерим още малко скорост. Подобренията работят добре, което е положително, така че ще видим как ще се развият нещата утре“, заяви Верстапен.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Gettyimages