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Акционер в Алпин иска дял и в Гран При на Маями

  • 25 сеп 2026 | 10:05
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Инвестиционната компания Otro Capital преговаря за дял от 20% във фирмата, която организира Гран При на Маями във Формула 1. Информацията е на Front Office Sports, като според източниците на изданието преговорите са в напреднала фаза.

Продавач е милиардерът Стивън Рос, който е собственик на отбора от НФЛ Маями Долфинс, както и на „Хард Рок Стейдиъм“, около който е трасето за Формула 1 в Маями.

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А купувачът Otro Capital е част от групата инвеститори, които през 2023 година придобиха 24% от тима на Алпин във Формула 1 заедно с RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments.

В последните месеци усилено се спекулира, че Otro Capital може да продаде дела си в Алпин, като сделката трябва да бъде одобрена от мажоритарния собственик Рено. Но пък изтече ветото на Рено относно продажбата на дела на Кристиан Хорнър, за когото се смята, че е събрал инвеститори, които да подкрепят завръщането му във Формула 1.

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Делът от 24% в Алпин се оценява на 800 милиона долара, но все още няма информация колко биха стрували тези 20% от компанията, която стои зад Гран При на Маями.

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Снимки: Gettyimages

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