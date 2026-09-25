Дейвид Култард: В Уилямс ще падат глави

Бившият пилот във Формула 1 Дейвид Култард прогнозира, че в Уилямс „ще падат глави“, ако пакетът промени по болида на тима FW48 не проработят в Баку този уикенд.

Уилямс се бори от началото на сезона с твърде тежкия FW48 и след 14 кръга тимът заема деветото място при конструкторите с едва 11 точки: 6 за Карлос Сайнц и 5 за Алекс Албон.

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Тим шефът на Уилямс Джеймс Ваулс обясни, че промените по колата за Баку са толкова големи, че едва ли не това е Б-версия на FW48, но реакциите на пилотите бяха по-сдържани след вчерашните две свободни тренировки.

„Говорих с хора от Уилямс и те са направили сериозна стъпка напред по отношение теглото на колата, тя е по-лека, което е важно, тъй като знаем, че 10 килограма се равняват на 3-4 десети от секундата на обиколка - обясни Култард в подкаста Up to Speed. - С по-тежката кола винаги си по-назад. А сега те правят крачка напред и това ще може да се използва и за колата за следващия сезон.

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„Има някои промени по аеродинамиката в правилата за догодина, основно около предната част на пода, което може да помогне или не на някои от отборите.

„Но очаквам да видим нещо подобно на това, което стана при Астън Мартин, когато се появи Б-версията на тяхната кола. Но ако този прогрес не се случи, то ще видим, че в тима ще падат глави.“

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В първата тренировка вчера Сайнц и Албон завършиха 12-и и 13-и, а във втората сесия останаха 17-и и 16-и.

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Снимки: Gettyimages