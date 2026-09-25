Хамилтън не очаква наказание за нов двигател до края на сезона

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън заяви, че не очаква да получи наказание за използването на допълнителни компоненти в своята задвижваща система до края на сезона във Формула 1, въпреки че вече е достигнал лимита на всички елементи.

Както е известно пилотите имат правото да използват определен брой от всеки един от компонентите на задвижващата система в рамките на един сезон и получават наказания за всеки допълнителен. Първата допълнителна бройка от даден компонент носи наказание от десет места назад на стартовата решетка, а всеки следващ по пет позиции.

Our chariot to the castle awaits 🏎️🏰 pic.twitter.com/fsxOjfZkLk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 25, 2026

От началото на сезона вече няколко пилот, включително и лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели получиха наказания за използването на допълнителни елементи в своите задвижващи системи. Хамилтън обаче не очаква да се присъедини към тях, още повече след отпадането му в Мадрид, което му позволи да спести малко ресурс в своята задвижваща система.

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„За момента не очаквам наказание, като се има предвид, че в последното състезание спестихме малко километраж и спестих едно състезание. Така че би трябвало да съм добре“, каза Хамилтън пред медиите в Баку.



„Но с двигателите винаги има разлика в представянето между чисто нов и такъв, който вече е направил няколко състезания. Така че ще решим по-късно през годината“, добави седемкратният шампион, подсказвайки, че все пак в даден момент може да получи нов мотор.

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Снимки: Gettyimages