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Канкунен: Изравняването на рекорда на Ланча от Тойота е невероятно

  • 15 сеп 2026 | 20:11
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Изравняването на рекорда на Ланча от страна на Тойота по брой титли при производителите в Световния рали шампионат (WRC) е „наистина невероятно“, според заместник-директора на отбора Юха Канкунен.

Японската марка написа нова страница в историята в Чили миналия уикенд, като подпечата короната си при производителите във WRC за 2026 г. С този успех марката се изравни с Ланча като най-успешния производител в историята - двете марки имат по 10 световни титли при производителите.

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Тойота се доказа като доминираща сила във WRC, като тазгодишната десета титла е шеста поредна за отбора в серия, започнала през 2021 г. Успехът дойде и два кръга преди края на сезон 2026. Преди това Тойота е печелила короната през 1993, 1994, 1999 и 2018 г.

Автомобилът на Тойота, GR Yaris, е еталон за подражание, откакто настоящият цикъл на правилата за Rally1 започна през 2022 - 56 победи в 77 проведени до момента ралита.

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Преди скорошната серия от успехи на Тойота, Ланча дълго време държеше рекорда за най-много титли при производителите с 10 корони, обхващащи три десетилетия (1974-76, 1983, 1987-1992).

Канкунен е ръководил триумфите на Тойота през 2025 и 2026 г., а по време на пилотската си кариера е помогнал на марката да спечели титлите през 1993 и 1994 г. Четирикратният световен шампион е участвал в девет успешни кампании за титли при производителите, като е допринесъл и за три от успехите на Ланча.

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„Както можете да си представите, това е много специален момент за отбора – поредната успешна защита на титлата при производителите в Световния рали шампионат на ФИА е отражение на упоритата работа, която всички вложиха през този сезон“, заяви Канкунен.

„10 шампионски титли е наистина невероятно и нещо много специално за мен, тъй като съм допринесъл както като пилот, така и като част от ръководството на отбора. Много съм горд с екипа.“

„Фантастично е усещането да си осигурим още една шампионска титла при производителите с този отбор. Участвал съм в някои от шампионатите на Ланча като пилот, както и в някои от първите титли, спечелени от Тойота, но съм толкова щастлив да бъда част и от този екип сега.“

Постижението беше отбелязано и от председателя на Тойота, Акио Тойода.

„Този сезон Такамото Кацута спечели две поредни ралита през първата половина на годината, а след това и Елфин Еванс, и Себ Ожие завоюваха вторите си победи за сезона - каза Тойода. - Сами Паяри дори влезе в серия от три поредни победи. След победата им на откриването на сезона, Оливър Солберг и Елиът Едмъндсън не успяха да се върнат на най-високото стъпало на подиума и предполагам, че сезонът не е бил лесен за тях. Ето защо съм искрено щастлив, че най-накрая успяха да си осигурят втората победа за годината тук, в Чили.“

„И благодарение на тази победа, шампионската титла при производителите вече е осигурена за Тойота Газу Рейсинг WRT! Поздравления за Яри-Мати Латвала, Юха Канкунен и всеки член на отбора. Благодаря на всички ви за невероятните усилия.“

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Снимки: Gettyimages

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