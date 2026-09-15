Рали „Чили“ отчете над 450 000 зрители и само 7 арестувани

Организаторите на 12 кръг от сезон 2026 в Световния рали шампионат - рали „Чили“, отчетоха над 450 000 зрители по отсечките и на откриването и на финала в Консепсион и само 7 арестувани в дните на състезанието.

Областта Биобио в Чили събра рали фенове от цял свят, а организаторите обясниха, че малко неочаквано и за тях, но и на шейкдаунът са се събрали много зрители.

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„Още на шейкдауна дойдоха много фенове - нещо, което не се случи миналата година, но всички се държаха много добре - обясни главният директор на ралито Фелипе Орта пред местното радио BioBio. - При нас са най-добрите фенове в света.“

Орта обясни, че има впечатления от състезания в цял свят и допълни, че организаторите заедно с местната полиция са успели да образоват публиката, за да вървят скоростните отсечки без проблеми.

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В хода на цялото състезание е бил отчетен само един сериозен инцидент - петима непълнолетни плюс един 18-годишен младеж са заплашили с огнестрелно оръжие мъж и жена, които са били на палатка близо до една от отсечките. Това е станало през нощта и въпросните младежи са били арестувани незабавно.

В същото време губернаторът на Биобио Серхио Гикаман потвърди, че регионалният съвет е одобрил бюджет на ралито и за следващите сезони и амбицията му е рали „Чили“ да остане кръг от WRC.

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