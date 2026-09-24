Манчини: Във футбола има и абсурдни загуби, но трябва да продължим напред

Селекционерът на Италия Роберто Манчини вижда предстоящите мачове от Лига на нациите като възможност тимът да възвърне самочувствието си след третото поредно пропуснато Световното първенство.

Манчини вече е избрал централния си нападател за своя повторен дебют

“Да се завърна в Рим ще бъде вълнуващо както винаги. Имали сме някои чудесни резултати на “Олимпико” и се надяваме утре да започнем отново с правилното отношение. Във футбола понякога има и абсурдни загуби като тази в плейофа с Босна и Херцеговина. Ние обаче трябва да продължим напред, защото винаги има възможност бързо да се изправим на крака и да мислим за бъдещето. Имахме само два тренировъчни дни, като в понеделник по-скоро беше опознаване на играчите. Въпреки това имахме време за опознаем момчетата по-добре, въпреки че досега ги бях виждал само в мачове. Така че това беше важно. Да, Мойс Кийн и Франческо Пио Еспозито могат да играят заедно. Момчетата са готови и искат да играят. Дано да вземем правилните решения”, коментира пред “Скай Спорт” Манчини преди утрешното домакинство на Белгия.

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Снимки: Imago