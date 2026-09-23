Манчини вече е избрал централния си нападател за своя повторен дебют

Роберто Манчини ще заложи на Франческо Пио Еспозито като централен нападател в двубоя срещу Белгия, с който в петък "скуадра адзура" ще стартира участието си в Лигата на нациите. Според “Гадзета дело Спорт” селекционерът ще заложи на схема 4-3-3 за повторния си дебют като треньор на Италия. На върха на атаката ще започне именно талантливи нападател на Интер, който вече има пет гола в девет мача за националния отбор. Средно той се разписва на всеки 93,6 минути с екипа на “скуадра адзура”. От началото на сезона Пио Еспозито има две попадения и една асистенция в пет срещи за отбора на Интер. По-рано през този месец нападателят поднови договора си с “нерадзурите” до юни 2032 година.

Манчини повика 34-ма играчи за предстоящите мачове срещу Белгия, Франция и Турция. Генералният план е съставът да бъде сериозно обновен и младите играчи да получават все повече възможности. Това е и една от основните причини Еспозито да бъде предпочетен пред Мойс Кийн и Джанлука Скамака.

Multiple sources claim Francesco Pio Esposito will start as Italy’s centre-forward in Friday’s Nations League game against Belgium. pic.twitter.com/i3IqBsLSaK — Football Italia (@footballitalia) September 23, 2026

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