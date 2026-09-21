Още една рокада в Италия: Манчини смени Димарко с играч на Астън Вила

Левият халф-бек на Интер Федерико Димарко отпадна от състава на Италия за предстоящите мачове в Лигата на нациите след направените му прегледи в националния отбор, съобщиха от местната футболна федерация.

Димарко продължава да изпитва дискомфорт в лявото си коляно. Заради тази контузия той беше титуляр само в един от последните три мача на „нерадзурите“. На негово място Роберто Манчини повика левия бек на Астън Вила Матео Руджери, който все още чака дебюта си за „Скуадра адзура“. Така селекционерът направи втора промяна в състава си за срещите с Белгия (25 септември), Турция (28 септември и 5 октомври) и Франция (2 октомври). Снощи той замени контузения халф на Рома Браян Кристанте с полузащитника на Комо Самуеле Ричи.

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Снимки: Gettyimages