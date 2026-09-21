Манчини: Сигурен съм, че ще спечелим трофей през следващите 4 години

Завърналият се начело на Италия Роберто Манчини изрази радостта си от възможността отново да води националния отбор и изрази убеденост, че „Скуадра адзура“ отново ще започне да печели трофеи.

„За мен е удоволствие да се завърна и съм много щастлив, тъй като имахме красиви моменти заедно. Посланието ми към момчетата е да играем добре и да имаме желанието да постигнем нещо важно. Това е нашата концепция. Ще им кажа да се забавляват. В спорта, ако не се забавляваш, не постигаш резултати. Ние сме късметлии, защото нашата професия е най-голямата ни страст, а това е най-прекрасното нещо. Ако бях извикал всички опитни играчи, щяхте да кажете, че футболистите винаги са едни и същи. Мисля, че е удачно да опозная младите играчи, за да изградим силен тим за бъдещето и да разберем кои могат да останат при нас за следващите четири години. Нуждаехме се от повече футболисти от обичайното, тъй като ни предстоят четири мача, а и искаме да ги видим на терена.

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Футболът се развива и в много случаи трябва да се промениш, за да постигнеш целите си. Ще се опитаме да направим нещо позитивно и красиво, като се надяваме това да стане възможно най-скоро. В състава през 2021 година играчите бяха доста ниски, но успяваха да играят заедно. Настоящите ни футболисти могат да ни дадат много по отношение на физиката. Не мисля, че можем да се оплакваме относно чужденците в първенството. Трябва да намерим решение, а то е да наблюдаваме и бързо да взимаме играчи като Мохамед Али Зома или останалите, които са с двойно гражданство и можехме да ги загубим. Нужно е да намерим футболисти с технически умения, които за кратко време да станат важни. Зома играе във Втора Бундеслига, но там нивото е високо. Той се справя добре и се надяваме да продължава така.

Отворени сме към всякакви тактически решения. Можем да играем с двама нападатели или в 4-3-3. Имаме футболисти, които са свикнали да играят по определен начин в своите клубове. Те могат да се адаптират, но сме отворени към различни решения. Мнозина млади играчи са тук за първи път. Те се радват да бъдат тук и искат всичко от себе си за националния отбор. Когато започнеш да вършиш нещо, искаш да го направиш красиво и да забавляваш феновете. Знам, че ще спечелим трофей през следващите 4 години. Искам отбор, който доминира и играе добре. Не можеш винаги да печелиш, но ще се опитаме. Тук съм, за да побеждавам. Никога не започвам с нагласата да губя. Тук съм, за да печелим възможно най-скоро, ако можем. Любопитен съм да видя работата на по-младите момчета и да изградя отбор с тях. Убеден съм, че ще получим удовлетворение“, коментира Манчини на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages