Япония срази Уругвай с голове в края

Националният отбор на Япония спечели с 3:1 като домакин на Уругвай в контрола помежду им. Това беше първи мач за двата тима след участието им на Мондиал 2026, като Диего Форлан записа дебюта си начело на южноамериканците.

“Сините самураи” взеха ранен аванс в 12-ата минута, когато Куриу Мацуки се разписа с далечен шут. В 42-рата минута Максимилиано Араухо изравни със силен изстрел от малък ъгъл. Все пак азиатците успяха да стигнат до още два гола в добавеното време на срещата. Първо, точен беше Кенто Сиогай с удар по земя, а след това по същия начин Аясе Уеда оформи крайното 3:1.

На Япония ѝ предстоят още две контроли със съперници от Южна Америка, а именно Венецуела на 28 септември и Еквадор на 1 октомври. Уругвай пък ще премери сили с Южна Корея в приятелска среща в понеделник.

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Снимки: Gettyimages