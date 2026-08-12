Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор

Луис Суарес може отново да облече фланелката на националния отбор на Уругвай след смяната на селекционера.

Вчера Диего Форлан застана начело на тима, заменяйки на поста Марсело Биелса. 47-годишният специалист не изключва възможността да повика отново ветерана.

Диего Форлан бе представен като временен селекционер на Уругвай

„Изпитвам огромно уважение към Луис и наистина вярвам в него. Ако е на разположение, защо да не повикаме играч, който бележи голове, притежава опит и се доказва седмица след седмица? Ще видим какво ще стане, но никой не може да оспорва качествата на Луис“, заяви Форлан.

За последно Суарес игра за националния отбор през 2024 г. Нападателят на Интер Маями е на 39 години.

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