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  3. Мориясу остава начело на Япония още една година, ясен е заместникът му

Мориясу остава начело на Япония още една година, ясен е заместникът му

  • 23 юли 2026 | 16:50
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Хаджиме Мориясу ще остане начело на националния отбор на Япония до края Купата на Азия през следващата година и ще бъде заменен от Го Ойва след турнира, съобщиха от футболната федерация на страната.

Мориясу, който е селекционер на "самураите" от 2018 година, изведе тима до 1/16-финалите на Световното първенство през миналия месец, където японците отстъпиха на Бразилия след допуснат гол в последната минута, а през 2022 година в Катар отпаднаха на осминафиналите от Хърватия след изпълнение на дузпи.

Го Ойва към момента води националната селекция на страната за младежи до 21 години и ще замени Мориясу през февруари, когато свърши континенталният шампионат на Азия.


"Ойва ще заеме поста на мениджър на "самураите" в стремежа им към класиране за Световното първенство през 2030 година", написаха от Японската футболна федерация. Преди да дойде този момент, обаче, 54-годишният специалист ще бъде отговорен за подготовката на отбора до 21 години за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028-а.

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Снимки: Gettyimages

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