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Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

  • 15 сеп 2026 | 21:29
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Кристиано Роналдо претърпя една от най-унизителните си загуби

Ал-Насър допусна тежко поражение с 0:4 от Ал-Аин в първия кръг от основната фаза на Азиатската Шампионска лига. Кристиано Роналдо игра цял мач за тима от Рияд и записа една от най-разгромните загуби в кариерата си.

Португалската звезда се прояви с прийом от борбата, с който повали противников футболист на тревата. Той отправи един много опасен удар от статично положение, но стражът на домакините изби, а в друга ситуация Роналдо изскочи на чиста позиция, но загуби равновесие и падна, преди да успее да шутира.

На почивката Ал-Аин водеше с 1:0 след попадение на Ел Хусине Рахим в 25-ата минута. През второто полувреме отборът от Обединените арабски емирства правеше каквото си поиска на терена и вкара още три гола. Рахим удвои в 63-тата минута, а до края се разписаха още Суфиан Рахими и Йоргос Якумакис.

Ал-Насър отправи повече удари през втората част, но Роналдо и Жоао Феликс не можаха да намерят път към вратата, пазена от 37-годишния Халид Ейса.

Загубата е втора за Ал-Насър през сезона. Тимът на Анге Постекоглу стартира с 4 поредни победи в СПЛ, но след това се препъна срещу Ал-Итихад (1:2) и направи равенство с Ал-Халеей (1:1), като по този начин се смъкна на трето място в калсирането.

Следващият мач на Кристиано и компания е домакиство на новака Ал-Дирия след паузата за националните отбори.

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