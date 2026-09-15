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Кристиано Роналдо с амбиции да стане съсобственик на Ал-Насър

  • 15 сеп 2026 | 18:20
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Кристиано Роналдо с амбиции да стане съсобственик на Ал-Насър

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо може да придобие дял в саудитския клуб и да стане един от неговите собственици, съобщава португалското издание DAZN.

Присъединяването на португалеца към отбора в края на 2022 г. постави началото на мащабна трансформация в клуба. Роналдо бързо се превърна в лицето на Ал-Насър, а договорът му включваше и ангажимент като посланик на кандидатурата на Саудитска Арабия за домакинство на Световното първенство през 2030 г.

Според информацията Роналдо и още четирима инвеститори подготвят съвместна оферта за закупуването на Ал-Насър. Плановете предвиждат всяка от страните да вложи най-малко 92 милиона евро в сделката. Друг от споменаваните потенциални инвеститори е собственикът на Милан Джери Кардинале.

Откакто се присъедини към тима от Рияд през декември 2022 г., Кристиано Роналдо е изиграл 154 мача във всички турнири, в които е отбелязал впечатляващите 132 гола.

Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 година.

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