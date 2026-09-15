Кристиано Роналдо с амбиции да стане съсобственик на Ал-Насър

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо може да придобие дял в саудитския клуб и да стане един от неговите собственици, съобщава португалското издание DAZN.

Присъединяването на португалеца към отбора в края на 2022 г. постави началото на мащабна трансформация в клуба. Роналдо бързо се превърна в лицето на Ал-Насър, а договорът му включваше и ангажимент като посланик на кандидатурата на Саудитска Арабия за домакинство на Световното първенство през 2030 г.

Според информацията Роналдо и още четирима инвеститори подготвят съвместна оферта за закупуването на Ал-Насър. Плановете предвиждат всяка от страните да вложи най-малко 92 милиона евро в сделката. Друг от споменаваните потенциални инвеститори е собственикът на Милан Джери Кардинале.

Откакто се присъедини към тима от Рияд през декември 2022 г., Кристиано Роналдо е изиграл 154 мача във всички турнири, в които е отбелязал впечатляващите 132 гола.

Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 година.

🚨 @abolapt



Arabian bombshell: Cristiano Ronaldo and AC Milan owner Gerry Cardinale are preparing to bid for Al Nassr.



The deal would involve three other investors, with each of the five consortium members expected to contribute almost €100 million.



Saudi football could be on… pic.twitter.com/MVNAicJc9z — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 15, 2026

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