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Алекс Ганчев се класира за полуфиналите на двойки в Испания

  • 23 сеп 2026 | 18:49
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Алекс Ганчев се класира за полуфиналите на двойки в Испания

Българинът Алекс Ганчев се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Ганчев и Саша Маес (Люксембург) елиминираха на четвъртфиналите водачите в схемата Оскар Гутиерес и Бруно Наваро (Испания) с 4:6, 6:2, 10-4 за час и 32 минути игра.

Двамата загубиха първия сет, но в следващите две части доминираха изцяло и стигнаха до крайния успех.

За място на финала Ганчев и Маес ще играят срещу Хулио Сесар Порас (Аржентина) и Валентин Гонсалес-Галино (Испания).

В надпреварата на сингъл Леонид Шейнгезихт, който премина през квалификациите след три поредни победи, загуби в първия кръг на основната схема в оспорван мач от друг квалификант Кузей Чекиргe (Турция) с 0:6, 6:4, 3:6 за два часа и 28 минути на корта.

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