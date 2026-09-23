Анди Мъри и Рафаел Надал ще се срещат отново на корта десетилетие след последния си мач

Легендите Анди Мъри и Рафаел Надал ще се срещат отново на корта десетилетие след последния си мач. Мъри е обявен за капитан на тима, който ще се изправи срещу отбор, воден от Надал, на 3 октомври като част от честванията на 10-годишнината на Академията на испанската тенис легенда в Майорка.

Британецът и испанецът са се изправяли един срещу друг 24 пъти през кариерите си, като испанецът е спечелил 17 от тях. Последната им среща беше на полуфиналите на Откритото първенство на Мадрид през 2016-а, когато Мъри постигна победа в три сета. И двамата се оттеглиха от спорта през 2024 година.

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Снимки: Gettyimages