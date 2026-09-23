Енчева и Гърневска се класираха за втория кръг в Пловдив

Националката на България за “Били Джийн Кинг Къп” Лидия Енчева, както и бронзовата медалистка от Европейското лично първенство до 18 години Валерия Гърневска се класираха за втория кръг на сингъл на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Поставената под №7 националка Лидия Енчева победи на старта друга българка – Ива Иванова, с 6:1, 6:3 за 75 минути.

Енчева спечели първите четири гейма в мача по пътя към успеха с 6:1 в първия сет. Във втората част тя поведе с 3:1, допусна изравняване за 3:3, но спечели следващите три гейма, за да затвори мача с 6:3.

Във втория кръг Лидия Енчева ще играе срещу Сапфо Сакелариди (Гърция).

Бронзовата медалистка от Европейското лично първенство до 18 години през миналата седмица Валерия Гърневска се наложи над Юлия Стаматова с 4:6, 6:3, 6:1 за 2 часа и 12 минути.

33-годишната Стаматова поведе с 4:0, допусна изравняване до 4:4, но успя да спечели първия сет с 6:4.

Във втората част Стаматова поведе с 3:1, но Гърневска спечели 11 от следващите 12 гейма и стигна до победата.

Във втория кръг Валерия Гърневска ще играе срещу победителката от мача между поставената под №5 Алис Раме (Франция) и Аня Станкович (Сърбия).

По-късно днес четири българки ще изиграят срещите си от първия кръг на двойки.

Ралица Александрова и Валерия Гърневска ще играят срещу поставените под №4 Селин Хенеман/Нели Тараба Валберг (Швеция). Сестрите Алекса Каратанчева и Лия Каратанчева ще се изправят срещу Марго Маке (Белгия)/Сара ван Емст (Нидерландия).

Шест българки вече се класираха за четвъртфиналите на двойки.

Елизара Янева и Беатрисе Зелтина (Латвия) елиминираха българските сестри Андрея Глушкова и Денислава Глушкова. На четвъртфиналите те ще играят срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния)/Сапфо Сакелариди (Гърция).

Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, победиха Диана-Йоана Симионеску (Румъния)/Ейми Суха (Чехия). За място на полуфиналите те ще играят срещу Маюка Айкава (Япония)/Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия), които победиха българките Никол Нунeва/Александра Рангелова.

Лидия Енчева и Ива Иванова отстраниха вторите поставени Джулия Адамс (САЩ)/Мерел Хуудт (Нидерландия). В изцяло български четвъртфинал те ще срещнат Мелис Расим и Дария Великова, които победиха Лорена Шаедл (Германия)/Саумя Виг (Индия).

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

До края на годината страната ни ще бъде домакин на още два турнира от този ранг, като победителката във всеки от тях ще печели по 50 точки за световната ранглиста.

След надпреварата в Пловдив предстоят турнирите в Бургас (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври). Освен това от 27 септември до 4 октомври на кортовете на ТК „Супер Спорт" във Варна ще се проведе и традиционният турнир от категория W15.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата годин

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