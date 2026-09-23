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Българките допуснаха поражения на двойки в Пловдив

  • 23 сеп 2026 | 18:51
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Българките допуснаха поражения на двойки в Пловдив

Българките допуснаха поражения на двойки в днешните мачове на международния турнир за жени от категория W50 в Пловдив. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Макс Про" зад хангарите на Гребната база.

Ралица Александрова и Валерия Гърневска отстъпиха пред поставените под номер 4 Селин Хенеман и Нели Тараба Валберг (Швеция) с 2:6, 1:6.

Сестрите Алекса Каратанчева и Лия Каратанчева загубиха от Марго Маке (Белгия) и Сара ван Емст (Нидерландия) с 0:6, 1:6.

Шест българки се класираха вчера за четвъртфиналите на двойки. Елизара Янева и Беатрисе Зелтина (Латвия) елиминираха българските сестри Андрея Глушкова и Денислава Глушкова. На четвъртфиналите те ще играят срещу водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, излизат за място на полуфиналите срещу Маюка Айкава (Япония) и Астрид Ваня Бруне Олсен (Норвегия).

Лидия Енчева и Ива Иванова в изцяло български четвъртфинал ще срещнат Мелис Расим и Дария Великова.

В днешните мачове на сингъл Елизара Янева, Лидия Енчева и Валерия Гърневска се класираха за втория кръг.

Това е третият турнир през тази година в България от категория W50 от календара на World Tennis Tour. Първата надпревара се проведе в Хасково, а през миналата седмица имаше турнир в Пазарджик.

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