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  3. Тони Надал: Вторият триумф на US Open приближава Зверев до Алкарас и Синер

Тони Надал: Вторият триумф на US Open приближава Зверев до Алкарас и Синер

  • 17 сеп 2026 | 15:11
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Тони Надал: Вторият триумф на US Open приближава Зверев до Алкарас и Синер

Вторият триумф на Александър Зверев на Откритото първенство на САЩ променя динамиката на върха в мъжкия тенис, смята утвърденият специалист Тони Надал. Според него именно този успех на американска земя скъсява дистанцията между германския тенисист и водещите фигури в новото поколение — Карлос Алкарас и Яник Синер.

Възходът на Зверев идва в ключов момент, като добавя още по-голяма интрига около преследването на първото място в световната ранглиста. Тони Надал подчертава, че с втория си трофей от Големия шлем в Ню Йорк, германецът демонстрира нужния стабилитет и постоянство, за да се намеси директно в спора за лидерството срещу Синер и Алкарас.

Контекстът около отсъствията и представянето на основните му съперници по време на турнира допълнително подчертава значението на постижението за Зверев. Успехът му показва, че той е готов да се възползва от всяка възможност и да поддържа високо ниво през целия сезон, за да бъде реален претендент за върха.

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