Илина Илиева отпадна на осминафиналите на сингъл, Рая Маркова е полуфиналистка в утешителната надпревара на Европейското първенство по тенис до 16 години

Илина Илиева отпадна на осминафиналите на сингъл при девойките на Европейското лично първенство по тенис до 16 години в Парма, Италия.

Българката отстъпи пред поставената под номер 3 Теа Ковачевич (Босна и Херцеговина) с 2:6, 1:6 за 82 минути.

Преди този мач Илиева постигна две победи срещу Кесане Блиадзе от Грузия и Ива Йеркович от Хърватия.

Рая Маркова се класира за полуфиналите на сингъл при девойките в утешителната надпревара. Българката записа три последователни победи, като на четвъртфиналите се наложи с 2:4, 5:3, 4:1 над София Алмейда (Португалия).

Треньори на българските състезатели на Европейското първенство са Тед Бачев и Даниел Митов, съобщават от БФ Тенис.

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