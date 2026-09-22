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Националите девети в Европа

  • 22 сеп 2026 | 19:32
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Волейболистите от мъжкия национален отбор на България завършиха на деветата позиция на Европейското първенство, на което страната ни е съдомакин. Воденият от Джанлоренцо Бленджини тим отстъпи на Германия с 2:3 гейма в осминафиналните сблъсъци на надпреварата.

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Така нашите момчета останаха извън осмицата за четвърти пореден път. В предходното издание - през 2023 г., завършихме на 15-о място - след загуба на осминафинал от Франция.

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Имаме и две 11-и места - от 2019 и 2021 г.

Последно попадаме в топ 8 през 2017 г. - по-точно на шеста позиция. Иначе, в историята ни имаме сребърен медал, три бронзови и няколко четвърти места.

Последното ни отличие е от 2009 г. - бронз. В малкия финал в Измир (Турция) побеждаваме Русия с 3:0 гейма.

На косъм от медали бяхме в следващи две издания - 2013 и 2015 г.

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