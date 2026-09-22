Майката на Алекс и Мони Николови: Всичко, което можем да им дадем сега, е любов, подкрепа и огромно благодаря!

Силно послание към фенове, състезатели и всички приятели на волейбола направи майката на братята Александър и Симеон Николови – Мая Николова. По време на Европейското първенство в София тя беше неизменно на трибуните заедно със съпруга си Владо Николов и с двете по-малки деца – Филип и Дария.

Два дни след драматичната загуба от Германия с 2:3 гейма, в мач от 1/8-финалите на Евроволей 2026 в "Арена София", след която "лъвовете" отпаднаха от по-нататъшна надпревара, тя изля душата си в социалните мрежи.

Ето пълният текст на посланието:

Владо Николов: Когато на игрището са децата ти, е страшно емоционално и напрегнато

"Всичко, което можем да им дадем сега, е любов, подкрепа и огромно благодаря за всяка емоция, всеки момент, всяко сърцебиене, които ни дадоха.

И може би най-голямата урока от всички ще бъде да ги гледаме как намират силата да се изправят, да изтрият сълзите и да продължат напред.

Те ще опитат отново. Те ще се борят отново. И отново ще ни дадат причини да сме горди с тях — и ще ни напомнят на всички, че ние също можем да паднем, да се изправим и да продължим напред.

Знам, че ще го направят. Видях го в очите на поне двама от тях. Видях болката, но видях и силата. И съм сигурна, че и вие сте го изпитали.

Така че, моля... просто ги защитавайте. Дръжте ги близо.

Те са нужни сега повече от всякога.

И ние имаме нужда от тях."

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