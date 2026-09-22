Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Нефтохимик представи отбора си за новия сезон с успех срещу Ниш

Нефтохимик представи отбора си за новия сезон с успех срещу Ниш

  • 22 сеп 2026 | 19:13
  • 142
  • 0

Навръх днешния Ден на независимостта на България действащият носител на Купата на страната и национален вицешампион по волейбол за мъже ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) представи отбора си за новия сезон. Повече от 200 зрители се стекоха в бургаската зала „Младост“ за мача над 200 фенове.

Представянето бе с контрола с елитния сръбски ОК Ниш, спечелена с чиста победа с 4:0 (25:18, 25:16, 25:13, 25:15) от тима, воден от старши треньора Иван Станев, който е и спортен директор на клуба.

Утре от 17:00, пак в зала „Младост“, ще е вторият приятелски мач между двата тима.

Капитан на „нефтохимиците“ през новия сезон ще бъде центърът Стефан Чавдаров, който започва втората си година в отбора.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 17951
  • 85
Словения не остави шансове на Сърбия

Словения не остави шансове на Сърбия

  • 22 сеп 2026 | 07:48
  • 6246
  • 9
Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

Белгия на 1/4-финал на ЕвроВолей 2026 след обрат срещу Чехия

  • 21 сеп 2026 | 20:38
  • 4667
  • 0
Алекс Николов продължава да е №1 сред реализаторите на Евроволей 2026

Алекс Николов продължава да е №1 сред реализаторите на Евроволей 2026

  • 21 сеп 2026 | 12:30
  • 1527
  • 21
Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

Италия мина бързо през Дания към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026

  • 21 сеп 2026 | 00:06
  • 4404
  • 1
Антоан Бризар: Натиснахме ги от самото начало и и контролирахме играта доста добре

Антоан Бризар: Натиснахме ги от самото начало и и контролирахме играта доста добре

  • 20 сеп 2026 | 23:18
  • 2673
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

Защо България отпадна толкова рано на Евроволей 2026?

  • 22 сеп 2026 | 13:08
  • 17951
  • 85
Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

Якини призна за разговори с Лудогорец: Искам да отида на място, където ще има точния и печеливш проект

  • 22 сеп 2026 | 09:38
  • 23223
  • 26
Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

Илия Груев: Имаме шанс да станем първи, но само с говорене няма да стане

  • 22 сеп 2026 | 15:12
  • 9091
  • 22
Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

Макун: Левски се завръща към величието, което заслужава

  • 22 сеп 2026 | 09:12
  • 12625
  • 72
Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

Шампион на Израел и бивш треньор на Реал Сосиедад са сред вариантите за нов треньор на ЦСКА

  • 22 сеп 2026 | 01:05
  • 39253
  • 122
Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

  • 21 сеп 2026 | 20:24
  • 51797
  • 195