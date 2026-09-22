Нефтохимик представи отбора си за новия сезон с успех срещу Ниш

Навръх днешния Ден на независимостта на България действащият носител на Купата на страната и национален вицешампион по волейбол за мъже ВК Нефтохимик 2010 (Бургас) представи отбора си за новия сезон. Повече от 200 зрители се стекоха в бургаската зала „Младост“ за мача над 200 фенове.

Представянето бе с контрола с елитния сръбски ОК Ниш, спечелена с чиста победа с 4:0 (25:18, 25:16, 25:13, 25:15) от тима, воден от старши треньора Иван Станев, който е и спортен директор на клуба.

Утре от 17:00, пак в зала „Младост“, ще е вторият приятелски мач между двата тима.

Капитан на „нефтохимиците“ през новия сезон ще бъде центърът Стефан Чавдаров, който започва втората си година в отбора.

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